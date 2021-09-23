NBA 2K22 inceleme - Artık sahada daha gerçekçi bir oyun var

İlk olarak söylemem gereken şey, bu oyunu bekleyen kitlenin en büyük üzüntüsü radikal değişikliklerin yapılmaması oluyor. Oyuna uzaktan baktığınızda çok farklılık olmadığını düşünebilirsiniz ama içine girdiğinizde sizi oldukça şaşırtıyor. Artık içeriye kat yapıp basket bulmak çok zor, bunu LeBron James ile deneseniz bile yapay zekanın savunma tarafı baya geliştirilmiş ve sizi çok zorluyor. İçeriden oynamak bu kadar zorlaştığı için oyun sizi üç sayılık basket atmaya zorluyor ve sürekli boşta kalmak için farklı oyun kurmaya başlıyorsunuz. Dripling’i ne kadar iyi yaparsanız yapın topu kaybetmek milisaniyeler içinde gerçekleşebiliyor, o yüzden dikkat edin.

Savunmaya geçtiğinize ise konumlandırmayı çok iyi yapmanız gerekiyor ve önceki serilerden öğrendiğiniz soğukkanlı savunma şeklini bozmanız gerekiyor. Aksi takdirde fauller ile başınız belaya girebilir. Rakibiniz set hücumuyla geliyorsa ve bilindik bir oyunu oynuyorlarsa onları savunmanız artık daha gerçekçi bir hal alıyor. Ayrıca, bloklama ve yakın savunmadaki yeni dokunuşlar savunma yapmayı daha keyifli hale getiriyor. Bu arada yorgunluğu, şut yeteneğini, savunmayı ve uzaklığı hesaba katan yeni bir şut ölçerimiz var, ilk başta alışması biraz zor gelebilir bu nedenle kendinize zaman tanıyın.

Ve 2K serisinin vazgeçilmezi MyCareer moduna gelelim. MyCareer modu bu sene önemli değişiklikler gördü ve The City'de gezerken bunları hemen anlayabiliyorsunuz. Şehirde gezerken alışveriş yapabilir, diğer oyuncularla kaynaşabilir ve turnuvalara katılabilirsiniz. Önemli değişikliklerden birisi artık geçen yıllarda olduğu gibi sinematiklerden oluşan, önceden yazılmış bir hikayeyi takip etmiyoruz. Bunun yerine; şehir içinde gezerken kendi NBA kariyerinizi kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Menejerinizi seçerken gidip yerinde görüşüyorsunuz, muhabirlerle röportajlar için bir araya geliyorsunuz ve takım antrenmanları için tesise gidiyorsunuz. Oyuna bu sene bir görev sistemi getirilmiş ve burada NBA kariyeriniz, kişisel markanız ya da çevrimiçi etkinlikleri yerine getirip hangi yönünüzü geliştireceğinizi kendiniz belirliyorsunuz.

MyCareer’in bir hikayesi var, fakat önceki seriler kadar değil. YouTube kanalıyla dikkatleri üzerine çeken “MP” karakteri ile ilerliyoruz. Sosyal medyanın ne kadar büyük bir etken olduğunu Visual Concepts aslında burada vurgulamış. Oyunda isterseniz basketbol karakterinize odaklanabilir ya da kendi kişisel markanızı öne çıkarmak adına adımlar atabilirsiniz. Kendi kıyafet markanızı çıkarabilir, rap albümü çıkarabilir hatta The Game gibi ünlülerle iş birliği yapabilirsiniz. NBA 2K artık basketbol oyunundan bir açık dünya hayat simülasyonuna doğru eviriliyor. Her şey güzel, fakat kaykay mekanikleri ve şehir içinde gezmek gibi eylemleri yaparken hareketlerin kötü olması sizi üzebilir.

MyGM modu ufak değişiklikler dışında geçen yıl ile hemen hemen aynı görünüyor. Uyku doktoru gibi yeni pozisyonlarda işe alımlar yapabiliyorsunuz. İşe alımları yaparken kişilerin sizin sisteminize uyup uymayacağı hakkında daha çok vakit harcıyorsunuz. Bazı kişilerin olumlu ve olumsuz yönleri olabiliyor, artılarını ve eksilerini iyi değerlendirmeniz gerekiyor. MyGM güzel bir mod ama son yıllarda geri planda kaldığı için oyuncular çok oynamıyor, o yüzden acilen güzel bir güncelleme şart.

MyTeam modu ile açtığınız paketlerden çıkan kartlar ile hayalinizdeki kadroyu oluşturabiliyorsunuz. Yeni Draft modu getirilmiş, her pozisyon ve koç için 5 adet kart hakkınız var ama sadece üçünü çevirebiliyorsunuz. Seçtiğiniz bu kartlar takımınıza ekleniyor ve en sonunda maça çıkıyorsunuz. Şans faktörü biraz fazla işin içinde olduğu için bu mod da sadece keyif almaya bakıyorum ve oldukça da eğlenceli.

Basketbol hastaları için NBA 2K her zaman kütüphanelerinde duracak bir oyun, çünkü piyasadaki en iyi basketbol oyunlardan biri. MyCareer dışında favori takımınızla kariyer yapıp günün stresini atabilir ya da direkt oyunu açıp arkadaşınızla rekabetin içine dalabilirsiniz. PlayStation 5’in gücüyle birlikte bütün oyuncular sanki monitörden dışarıya çıkıp odanıza gelecekmiş gibi oluyor.