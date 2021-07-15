Yayıncılığını 2K'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Visual Concepts'in yaptığı NBA 2K serisinin yeni oyunu NBA 2K22, resmi olarak duyuruldu.

İki kez All-Star olan dünya çapındaki fenomen basketbolcu Luka Dončić standart versiyon ve Cross-Gen Dijital versiyonun kapağını süsleyecek. NBA tarihinin en etkili uzun oyuncularından Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki ve Kevin Durant ise NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Edition versiyonunun kapağında yer alacak

NBA 2K22, 10 Eylül'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PC ve Switch için çıkış yapacak. Oyunun ne yazık ki Türkiye için mağaza sayfaları henüz açılmadı ancak standart sürüm Steam'de 429,00 TL'ye satılacak.