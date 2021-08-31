NBA 2K22'nin konsol için Türkiye fiyatı belli oldu
NBA 2K'nın yeni oyunu NBA 2K22'nin konsol versiyon için Türkiye fiyatları belli oldu.
31 Ağustos 2021, Salı 15:01 Son Güncelleme:
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Yayıncılığını 2K'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Visual Concepts'in yaptığı NBA 2K serisinin yeni oyunu NBA 2K22'den yeni oynanış videosu geldi. Yeni oynanış videosuna ek, oyunun konsol sürümleri için Türkiye fiyatı da ortaya çıktı
Oyunun Steam fiyatı 429 TL. NBA 2K22, 10 Eylül'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PC ve Switch için çıkış yapacak.
NBA 2K22'nin konsol fiyatları şu şekilde:
Xbox One için NBA 2K22 - 529 TL
Xbox Series X|S için NBA 2K22 - 599 TL
NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle (Xbox) - 699 TL
NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Edition (Xbox) - 829 TL
NBA 2K22 Standart Edition (PS4) - 529 TL
NBA 2K22 Standart Edition (PS5) - 599 TL
NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle (PlayStation) - 699 TL
NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Edition (PlayStation) - 829 TL