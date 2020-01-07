NBA All Star 2020 yaklaşıyor: NBA All Star 2020 ne zaman?

Bir All Star daha geldi çattı. Sezonun yarısına yaklaşılırken önümüzdeki hafta çoğu takım 41 maçını tamamlamış olacak. NBA All Star 2020 maçı için için oylamalar sürüyor ve etkinlikler

bu sene Chicago, Illinois'deki United Center'da düzenlenecek.

Oylamalar sonlandığında 4 etkinlikteki katılımcılar da tam olarak netleşecek. Şu an için NBA meraklılarını en heyecanlandıran olay, elbette Süpermen lakaplı Dwight Howard'ın smaç yarışmasına katılacağını açıklaması oldu. Howard'ın 2008 yılında Süpermen kostümüyle katıldığı smaç yarışması hala unutulmazlar arasında.

En büyük eksiklikse elbette Golden State Warriors'ın sakatlığı nedeniyle hem sezonu hem de All Star'ı kaçıracak olan iki süperyıldızı Stephen Curry ve Klay Thompson olacak.





NBA All Star 2020 ne zaman yapılacak?

All Star etkinlikleri Şubat ayında düzenlenecek. 5 ayrı organizasyonun olacağı etkinlik takvimi şöyle:

NBA Yükselen Yıldızlar maçı: Geçen sene Cedi Osman, bu etkinlikte yer almış ve göğsümüzü kabartmıştı.

15 Şubat sabaha karşı 06:00

Yetenek yarışması

16 Şubat sabaha karşı: 05:00

3 sayı yarışması

3 sayı yarışması: 16 Şubat sabaha karşı: 05:00

Smaç yarışması

16 Şubat sabaha karşı: 05:00

All Star maçı

17 Şubat sabaha karşı saat 04:00

Oylama nasıl yapılıyor?

https://vote.nba.com/ adresinden Doğu ve Batı takımları için oyuncular seçiliyor.

21 Ocak 16:59’a kadar her gün, maksimum 10 farklı oyuncu için oy kullanılabilecek.