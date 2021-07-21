NBA Final serisinde Milwaukee Bucks, ilk iki maçı kaybetmesine karşın Phoneix Suns'ı 4-2 ile geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Fiserv Forum'da oynanan karşılaşmada rakibini 105-98 mağlup eden Giannis Antetokounmpo ve arkadaşları Bucks'a 50 yıl sonra şampiyonluğu getirmiş oldu. Milwaukee Bucks, en son 1971 yılında NBA şampiyonluğunu kazanmıştı.

MVP seçilen Giannis Antetokounmpo 42 dakika sahada kaldığı maçta 50 sayı, 14 ribaunt ve 2 asistlik çılgın bir performans gösterdi. Middleton 17 sayı, Portis ise 16 sayı atarak şampiyonlukta pay sahibi oldular.









SOKAKLARDA SAAT VE GÖZLÜK SATAN O ÇOCUK NBA ŞAMPİYONU OLDU

Gelelim 50 yıl aradan sonra şampiyonluğu 50 sayıyla getiren Giannis Antetokounmpo'nun sıra dışı hayat hikayesine...

1994’te Atina Sepolia’da doğan Antetokounmpo’nun ailesi 1991’de Nijerya’dan kaçak yollarla göç etmiş. Yunanistan’ı sevdikleri için oradaki kültürü benimseyen aile oğullarına kökeni Moğolca olan ve merhametli Tanrı anlamı taşıyan Giannis adını koydu.

ANNE İLE BABA TARLADA, GIANNIS SOKAKLARDA

Giannis'in annesi ve babası tarlalarda amelelik yaparak hayatlarını sürdürmeye çalıştı. Kaçak olarak geldikleri ülkede sınır dışı edilme korkusuyla yaşan ailede kardeşleri tarlada çalışırken Giannis, 12 yaşında sokaklarda saat ve gözlük satarak harçlığını çıkarmaya gayret ediyordu.

Kaçak olarak yaşayan Giannis’in hiç bir ülkeden pasaportu yoktu. Nijerya’da doğumuna dair bir başvuru yapamadığı için, Yunanistan’da göçmen olduğu için pasaport vermiyordu.

GÜÇLÜ FİZİĞİNİ BASKETBOLDA KULLANMAYA KARAR VERİR

Yaşıtlarından çok daha büyük ve güçlü bir fiziğe sahip olan Giannis, sokaklarda hayatını idame ettiremeyeceğini fark etti ve fiziksel avantajını basketbolda kullanmaya karar verdi.

Giannis, 18 yaşında Yunanistan ikinci ligde mücadele eden Filathlitikos takımıyla anlaştı. Ailesi ve kendisi için daha iyi bir yaşam sağlamak adına bu kararı alan Antetokounmpo olağanüstü fiziği ve oynadığı basketbol ile sonunda NBA gözlemcilerinin dikkatini çekmeyi başardı ve drafta girmeden önce İspanya’nın Zaragoza takımıyla anlaşma imzaladı.

KADERİ DEĞİŞTİREN AN! DRAFTLARDA BUCKS KEŞFETTİ

Avrupa’da daha üst bir seviyede oynamak düşünceleri olsa da daha sonra Giannis, 2013 NBA draftlarında Milwaukee Bucks tarafından keşfedildi ve 1 ay önce Yunan hükümeti bir anda genç yıldıza pasaport çıkarttı.

Giannis Antetokounmpo 30 Temmuz 2013'da Milwaukee Bucks tarafından 15. sıradan seçildi ve ilk çaylak kontratını imzaladı.

Sonraki süreçte adını dünyaya duyuran Giannis, yaşadıklarını böyle anlatıyor;

“4 yıl önce olduğum yeri, sokakları ve şu an olduğum yeri, çocuklarıma torunlarıma hatta onların torunlarına bakabileceğim şu anı karşılaştırıyorum. Bunu ukala veya saygısız olarak söylemiyorum ama bu çılgınca bir hikaye değil mi?”