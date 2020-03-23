Basketbol NBA'de corona virüse yakalanan ilk isim Rudy Gobert'te semptomlar görüldü

NBA'de corona virüse yakalanan ilk isim Rudy Gobert'te semptomlar görüldü

Basketbol

NBA'de corona virüse yakalanan ilk isim Rudy Gobert'te semptomlar görüldü

NBA'de corona virüse yakalandığı tespit edilen ilk oyuncu olan Rudy Gobert'te semptomlar görülüyor. Hastalıkla dalga geçip, yaptığı hareketle basın mensuplarını riske attığı için büyük tepki gören Gobert, tat ve koku alamadığını açıkladı.

23 Mart 2020, Pazartesi 12:06 Son Güncelleme:
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NBA takımlarından Utah Jazz'de oynayan Rudy Gobert, ligde corona virüse yakalandığı tespit edilen ilk isim olmuştu.

Gobert, henüz virüse yakalandığı anlaşılmadan önce salgınla alay ederek basın mensuplarının masadaki bütün mikrofonlarına dokunmuş ve gülerek salonu terk etmişti.

Hastalığı en başından beri ciddiye almadığına pişman olduğunu söyleyen Rudy Gobert "Sizi gelişmelerden haberdar etmek için bunu yazıyorum. Koku ve tat duyusu kaybı semptomlar arasında ve ben 4 gündür ne tat ne de koku alamıyorum. Aynı şey yaşayan var mı?" paylaşımını yaptı.

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