İkisi de 2.13 boyunda olan Joel Embiid ve Karl-Anthony Towns, maç içinde birbirine girdi.





Üçüncü çeyreğin ortalarında top karşı potadayken hiç kimsenin olmadığı diğer potanın altında birbirleriyle güreşmeye başlayan 76'ers oyuncusu Embiid ve Timberwolves oyucusu Towns, ortaya ilginç görüntüler çıkmasına neden oldu.





Zor sakinleştirildiler

Her iki takım oyuncuları maçı bırakıp kavgayı ayırmaya koştu. Ayrıca kenar yönetimleri ve saha görevlileri de kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.





Bu esnada takım elbiseli birçok görevli yerlere düştü. Towns'ı sakinleştirmek için takım arkadaşları onu yere yatırıp tekrar saldırmasını engelledi. Embiid ise olay yerinden uzaklaştırıldı.





Joel Embiid ise büyük farklı önde olmalarından ötürü 76'ers taraftarını coşturmaya yönelik hareketler yaptı.





İki oyuncu da hakemler tarafından oyundan atıldı. Embiid oyundan erken atılmasına rağmen 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Temsilcimiz Furkan Korkmaz da 17 sayıyla oynadı.