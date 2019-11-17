San Antonio Spurs'ün Portland Trail Blazers'la karşılaştığı maçta tarihi bir an yaşandı. NBA tarihinde ilk defa bir kadın, bir NBA takımını yönetti.

Efsane koç Gregg Popovich, bir pozisyonda hakemlere yoğun ve ısrarlı şekilde itiraz edince oyundan diskalifiye edildi. Popovich'in oyundan atılmasının ardından takımı, 2014'ten beri Pop'un yardımcılığını yapan Becky Hammon idare etmeye başladı.

Zorunlu şekilde gelişmiş olsa bile bu durum, NBA tarihine bir ilk olarak geçti.









Duncan-Hammon işbirliği yetmedi

Popovich'in oyundan atılmasının ardından takımı devralan 42 yaşındaki Becky Hammon'ın yanında ise tanıdık bir isim vardı: Tim Duncan. Duncan-Hammon işbirliği, maçı Spurs'e getirmeye yetmedi ve Teksas ekibi sahadan 121-116 mağlup ayrıldı.

İkisi de eski basketbolcu olan Duncan ve Hammon, Popovich'in emekliğinin ardından onu koltuğuna aday iki isim olarak gösteriliyor. Gregg Popovich, takımı Hammon'a bırakırsa tarih yazacağının kendisine hatırlatılmasına "Bu şekilde tarih yazmak için burada değilim" cevabını vermişti.









Popovich'in gözdesi

Becky Hammon 5 senedir Popovich'in yardımcılarından biri olarak görev yapıyor ve çoktan efsanenin gözüne girmiş durumda. Popovich, yardımcısını "Ne zaman konuşup ne zaman susulacağını çok iyi biliyor. Bu çok basit bir şey olsa da çoğu insan bunu anlayamıyor. Oyuncular onun sözünü dinliyor. Oyundan bahsedebiliyor, oyunu anlıyor" cümleleriyle anlatmıştı.