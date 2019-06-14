Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde serinin 6. maçında Toronto Raptors, Golden State Warriors’a konuk oldu. Mücadeleyi 114-110 kazanan Raptors seride durumu 4-2 yaptı ve tarihinde ilk kez şampiyonluğunu ilan etti.

İlk çeyreği 33-32 önde tamamlayan Raptors, devreye 60-57 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte Golden State 88-86 öne geçmeyi başardı ancak Raptors'a evinde 114-110 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Üçüncü çeyrekte Golden State Warriors oyuncusu Klay Thompson sakatlanarak oyuna devam edemedi.



