Basketbol NBA'de sezon 31 Temmuz'da tekrar başlıyor

NBA'de sezon 31 Temmuz'da tekrar başlıyor

Basketbol

NBA'de sezon 31 Temmuz'da tekrar başlıyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde, 2019-2020 sezonunun kalan maçları 31 Temmuz'da oynanmaya başlanacak.

04 Haziran 2020, Perşembe 22:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

NBA'den yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen ligin 22 takımla Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde bulunan ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde devam edeceği duyuruldu. 31 Temmuz'da başlayacak ligin 22 takımla gerçekleştirileceği ve her takımın normal sezonun bitimi için 8'er karşılaşmaya çıkacağı belirtildi.

Seçilen 22 takımın, konferanslarda ilk 8 sırada yer alan takımlar ile ilk sekize 6 veya daha az galibiyet farkı bulunan takımlar olacağı, buna göre doğu konferansından 9, batı konferansından ise 13 takımın sezonun devamında yer alacağı açıklandı.

2020 NBA Draft 15 Ekim'de yapılacak

Lig bittiğinde sekizinci ve dokuzuncu takımların arasında 4 veya daha az galibiyet farkı olursa play-off'lara katılacak takımların play-in turnuvası ile seçileceği aktarıldı.

Öte yandan corona virüs nedeniyle ertelenen 2020 NBA Draft'ın 15 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

AA


İlgili Haberler
Wes Unseld hayatını kaybettiLeBron James ABD medyasını eleştirdi: 'Bunu neden göstermiyorsunuz?'


Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER LeBron James ABD medyasını eleştirdi: 'Bunu neden göstermiyorsunuz?'