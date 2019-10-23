NBA'in açılış maçında Hong Kong protestosu
NBA'de 2019-2020 sezonu son şampiyon Toronto Raptors ve New Orleans Pelicans arasında oynanan maçla başladı. Maçın en çok dikkat çeken detayı ise bazı Raptors taraftarının Hong Kong'a destek için giydiği tişörtlerdi. Houston Rockets ile Çin arasında da problem olan Hong Kong meselesi, NBA'in açılış maçına da taşınmış oldu.
NBA'in Hong Kong destekçisi taraftarları, giydikleri siyah tişörtlerle ligin açılış maçına damga vurdu.
Tişörtlerin üzerinde 'Hong Kong'un yanında dur' yazıyordu ve Hong Kong ile Çin arasındaki büyük gerilimde Hong Kong'a destek amacıyla giyilmişti.
https://twitter.com/Toronto_TODAY5/status/1184662469580673024
https://twitter.com/michellemackey/status/1186755755577413632
Raptors, maç öncesi stadyum girişinde tüm taraftarlara şampiyonlukla ilgili tişört hediye ederken protestocular ise siyah tişört üzerine sarı renkte 'Kuzey, Hong Kong'un yanında' yazılı tişörtler dağıttı.
Protestocular arasında bir gönüllü, bu tişörtlerden 7 bin adet bastırmak için bir yardım sitesinde 34 bin dolar topladıklarını söyledi.
#olayıngeçmişi
- Hong Kong, 1997 yılından beri “tek devlet ikili idare” sistemi ile Çin'e bağlı
- Çin, güneydoğusunda bulunan Hong Kong’daki suçluların Çin’e iade edilmesi ile ilgili yasa tasarısı görüşüyordu.
- Çin’in hukuk sistemine güvenmeyen ve bu tasarı yasalaşırsa muhaliflerin hedef alınacağını belirten protestocular sayıları milyonları bulan katılımlarla gösteriler düzenlediler.
- Protestolar aylardır sürüyor ve NBA takımlarından Houston Rockets'ın Genel Müdürü Daryl Morey, bir tweet'le protestolara destek verdi.
- Çin, maç yayını ve sponsorluklar dahil olmak üzere Houston Rockets ile olan bütün ilişkilerini durdurdu.
- Shaquille O'neal ve LeBron James gibi isimler de olaya müdahil oldu.
Haberin fotoğrafları için tıklayınNBA takımlarından Houston Rockets'ta Çin krizi yaşanıyor