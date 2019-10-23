NBA'in açılış maçında Hong Kong protestosu NBA'de 2019-2020 sezonu son şampiyon Toronto Raptors ve New Orleans Pelicans arasında oynanan maçla başladı. Maçın en çok dikkat çeken detayı ise bazı Raptors taraftarının Hong Kong'a destek için giydiği tişörtlerdi. Houston Rockets ile Çin arasında da problem olan Hong Kong meselesi, NBA'in açılış maçına da taşınmış oldu.