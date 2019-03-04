Ne bir ses ne bir haber: Yasin 35 aydır bulunamadı!

Konya Akören’e bağlı Belkuyu Mahallesi’nde yaşayan Ümmü-Yavuz Şahin çiftinin 5 çocuğundan Yasin, 4 Nisan 2016’da Belkuyu Anaokulu’ndan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken kayboldu. Yasin’in bulunması için aynı gün jandarma, AFAD ve köylüler tarafından arama çalışması başlatıldı. Evin çevresi, su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar ve mağaralar aranırken, ağaç ve çalılık dipleri de kontrol edildi. Çalışmalarda askeri helikopter ve AFAD’ın insansız hava aracı da kullanıldı. Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin’den gelen dalgıç polislerce sonar cihazlarıyla arama yapıldı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Çalışmalar, kaymakamlık tarafından 24 günün ardından sonlandırıldı.

İZİNE RASTLAYAMADILAR

İçişleri Bakanlığı’nca kayıp çocukların bulunması için Ankara’dan görevlendirilen polis ve askerlerden oluşan özel ekip, geçen yılın temmuz ayında Konya’ya gelerek çalışmaya başladı. Dosyayı yeniden açan özel ekip, emniyet ve jandarma yetkilileriyle görüşerek daha önce yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ekip, aile ve mahalleli ile de görüştü. Özel ekip de kayıp Yasin’in izine rastlayamadı.

'BAZEN BÖYLE BİR OĞLUM OLDUĞUNU BİLE UNUTUYORUM'

Oğlunun 35 aydır kayıp olduğunu ve hiçbir haber alamadığını dile getiren Yavuz Şahin, "Oğlumu o kadar aradılar ama kimse bulamadı. Dile kolay tam 35 ay oldu Yasin’im gideli. Bazen böyle bir oğlum olduğunu bile unutuyorum. Hayatımız devam ediyor, yaşamaya devam ediyoruz ama bir de gelip bize sorsunlar" dedi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)