Ne kadar çaba harcadığını bir de ona sor

TERAPI, IÇERIDEKI KARIŞIKLIKLARI BULUR

Çocukların gelişimsel özellikleri haricinde bir davranışı sürekli yapma eğilimi gösterdiklerinde bu davranışın onların hayatındaki anlamını bulmaya çalışırız. Neden bağırıyor, neden tırnaklarını yiyor, neden ağlıyor, neden uyumuyor, neden kaçıyor, neden konuşmuyor, neden kuralların hiçbirine uymuyor, neden susuyor?..

Bu soruların cevabının peşine düştüğümüzde de çocukların iç dünyasında bir yolculuk yapmaya başlamış oluruz. Karşımıza düğümlenmiş ipler ya da karmakarışık hale gelmiş duygular ve düşünceler çıkar.

BAŞ ETMEK CESARET ISTER

Çocukların terapi sürecinde harcadıkları çaba takdir edilmeli ve asla gözden kaçırılmamalıdır. Kısa süreli yaşamlarında zorlandıkları yaşam deneyimlerini ve anlamlandıramadıkları olayları düzenlemek için gösterdikleri gayret gerçekten büyük enerji gerektirir. Çocuklar, bozuk makineler değildir. Yaptıkları, söyledikleri ve gösterdikleri her şeyin bir anlamı vardır. Bunları değiştirmek için çaba harcarken en büyük desteği aile bireylerinden görmek isterler. “Ah gelin ne yaşadıklarını bir de onlara sorun.”