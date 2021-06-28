Ne kadar güzel olduğunuzu hesaplayan internet sitesi

'Kusursuz güzellik' ya da 'güzel ve çekici olma' konuları yüzyıllardır tartışılıyor. İnsanlara neyin güzel ya da çirkin geldiğini açıklamaya çalışan bilim insanlarının bu zamana kadar başvurduğu yollar arasında ise altın oran ve simetri yer alıyor.

‘Matematiksel oranlara göre ne kadar güzelim?' diyenler için çeşitli oranları işin içine katarak ne kadar güzel olduğunuzu söyleyen prettyscale adlı bir internet sitesi açıldı. Yüklediğiniz fotoğraf üzerinde yüzünüzün ölçümlemelerini yapan site, size bir güzellik oranı verebiliyor.

Güzellik ölçümünü yapmak için şu adımları takip edin:

Önce prettyscale’ın internet sitesine gidin.

Ardından Start butonuna tıklayın.

Çıkan ekranda cinsiyetinizi seçin.

Tam karşıdan çekilmiş bir fotoğrafınızı sisteme yükleyin.

Fotoğrafınızı karşınıza çıkan ekrandaki yüzün içerisine oturtun.

Ardından ekranda çıkan oku hareket ettirerek sırayla yüz üzerinde işaret edilen tüm bölgelere getirin.

Aynı şekilde karşınıza çıkan çizgiyi de ekranda yüz için belirlenen yerlere getirerek işlemi tekrarlayın.

Tüm işlemleri tamamladıktan sonra karşınıza yüzde kaç oranında 'güzel' olduğunuzu söyleyen bir ekran çıkacak.

Son olarak sitenin yaptığı, tamamen yüzün oransal olarak ne kadar simetrik olduğuna bakmak. Eğlence amaçlı yapılsa da, sonuçların hiçbir zaman gerçeği yansıtmadığını belirtelim.