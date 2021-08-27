Haberler Zihin Sağlığı Haberleri Ne kadar tuhafsın? Ne kadar tuhafsın? Zihin Sağlığı Herkes biraz tuhaftır ama tuhaflık derecesi önemli burada. Bakalım sen ne kadar tuhafsın? 27 Ağustos 2021, Cuma 15:49 Son Güncelleme: 27.08.2021 15:49 YAZI BOYUTU Abone Ol Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. PAYLAŞ tuhaflık test çöz Yazarlarımızdan Yarım kalmış bir aşk hikayesi Şule Özdemir İç sıkıntısı candır Çağla Güngör Omuz ağrılarınızı önemseyin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural 15 bin kişiyle Ay Döngüsü serisi Çetin Çetintaş Ceyda Düvenci'nin paylaşımını okuduğumda gözlerim doldu Buket Polat İlişkilere sıkılmadan devam edebilmenin 7 yolu Klinik Psikolog Pelin Hazer Vücuttaki vitamin ve mineral azalmasına dikkat Sağlıklı Yaşam ve Medikal Estetik Uzmanı Sevgi Ekiyor Yaşlı ebeveynlere sosyal mesafenin öneminden bahsetmek için 5 ipucu Diana Güler BUNLARI DA OKUYUN Mini elbisesiyle poz verdi! Takipçileri çok beğendi MasterChef Burcu Önal Kimdir? Burcu Önal, kaç yaşında ve nereli? Kuruçeşme'de Karadeniz rüzgarı Esra Bilgiç güneşi kıskandırdı Kalorifer böceği nasıl yok edilir? Evdeki kalorifer böceği nasıl gider?