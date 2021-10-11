Ne olacak ki diyerek sağlığınızdan olmayın... Sigaradan da zararlı!

Tütün dumanı, zararlı gaz ve parçacıklara bağlı havayollarında mikrobik olmayan bir iltihaba bağlı olarak gelişen ilerleyici bir hastalık olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın baş nedenleri arasında sigara gösteriliyor.

Sadece sigara içmek değil, pasif sigara içiciliği de KOAH gelişimini artırıyor. Ancak bir madde var ki, bu sigaradan da zararlı.

KOAH'TAN SADECE SİGARA DEĞİL, NARGİLE GİBİ ÜRÜNLER DE MESUL