Ne pahasına olursa olsun! Akrep burcunda yeniay

Yeniay süreçleri en genel anlamıyla yeni başlangıçlarla, yeni şeylere girişimlerle ve heves, coşku, güven duygusuyla ilintilidir. Yeniayın hangi burç içinde gerçekleşmesiyse kişisel olarak hangi yönde davranış ve ruh hali içinde olunabileceğini gösterir. Aynı zamanda yeniayın gerçekleştiği burç yine yönettiği konuları kapsayan şekliyle önem kazanan durumların ağırlıkla ne olacağı hakkında da bilgi vericidir. Akrep burcunda gerçekleşecek yeniay bu burcunun temel karakteristiği olan, yoğun ve derin duygulara, güçlü ve tutkulu arayışlara işaret ediyor. Olaylar içinde akılsal, mantıksal ve zihinsel olandan çok duygularımızın ve içgüdülerimizin ön plana çıktığını görmek hiç şaşırtıcı olmayacak. Yeniayın Uranüs ile karşıt açıda yerleşimi taşıdığı enerjilerin hayatlarımıza hızlı etkilerle gireceğini ve değişim getiren yüzünü baskın olarak yansıtacağını düşündürmekte. Amaçlar, istekler ve güçlü bir kontrolü ele geçirme arzusuyla birlikte yaşantımızın faklı alanlarında dönüşüm etkisi yaratacak olaylar içerisine girebilir, bireyselliğin, farklılığın, kişiliğin ortaya konulmasına yönelik kuvvetli istekler göstermemize sebep olan enerjiler ile karşılaşabiliriz. Geçmişin hayalleri, arzuları, özlemleri, hayal kırıklıkları ve kayıplarının üzerine düşünülerek kurulmuş şekilde hayatlarımıza yansıyacak olan yeni başlangıçların varlığını en kuvvetli şekilde hissetmeye hazır olalım!

Yükselen burçlara göre yeniay sürecinin önümüzdeki uzunca süreçte değişim, dönüşüm ve başkalaşımı hayatlarımıza taşıyacak alanlarımıza kısaca göz attığımızda bu alanlarda cesaret göstermek, sezgilerimize ve içsel gücümüze güvenmekle fırsat sağlayacak konularını da keşfetmiş oluruz. Koç burcu için maddi kaynakları arttırmak, yeni kaynaklar yaratmak ya da var olan kaynakları daha iyi yönetmek. Boğa burcu için ikili ilişkiler, evlilik ve diğer kişilerle ortaklıklar bağlamında yeni alınacak kararlar ve girişimler. İkizler burcu için, sağlıkla ve kişisel bakım ilgili konular, çalışma, iş koşullarında değişimler, evcil hayvanlarla dostluklar. Yengeç burcu için, mesleki gelişmeler, şans ve yeni fırsatlar, aşk, sevgi gibi duygular taşıyan flörtler, çocuklar. Aslan burcu için, ailevi konular, anne ve babaya ait durumlar, gayrimenkuller, miraslar ve emlak işleri. Başak burcu için, her türlü zihinsel, eğitimsel ve iletişimsel konular, anlaşmalar, atılacak imzalar, haberleşmeler ve kardeşler. Terazi burcu için, maddi kazanımlar, yeni kaynaklar, var olan kaynaklar üzerinde değişimler, miras yoluyla gelen fırsatlar, mal birleşmeleri veya mal ayrımları. Akrep burcu için, kişisel arzular, önemli kararlar, evlilik ilişkileri, diğer kişilerle olan önemli anlaşma ya da bağlantılar. Yay burcu için, uzun süreli plan ve projeler, bekleten, yavaşlatan koşullar, hazırlık ve sabır ile gelen fırsatlar. Oğlak burcu için, geleceğe yönelik planlar, sosyal çevre, arkadaş grupları, diğer kişilerden gelen destek, şans ve fırsatlar, kariyer olanakları. Kova burcu için, iş ya da mesleki konular, hayatın akışına yönelik önemli değişimler, yeni alınacak kararlar, ailevi konular. Balık burcu için, kadersel gelişmeler, hayata bakış açısında değişim, eğitim ile ilgili konular ve uzak seyahatler.

Hepimize güzel bir hafta olsun, sevgiyle.