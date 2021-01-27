Pratik Bilgiler Ne tip selfie çekilirsin?

Ne tip selfie çekilirsin?

Pratik Bilgiler

Ne tip selfie çekilirsin?

Günümüzde bizi çekecek birilerini bulmakta zorlandığımız için selfie en çok tercih ettiğimiz yöntem. Peki, sen hangi açıdan selfie çekmeyi seviyorsun? Cevabı öğrenmek için testi çöz.

27 Ocak 2021, Çarşamba 12:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News


Yazarlarımızdan
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Beyaz ayakkabı nasıl temizlenir?