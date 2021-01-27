Haberler Pratik Bilgiler Haberleri Ne tip selfie çekilirsin? Ne tip selfie çekilirsin? Pratik Bilgiler Günümüzde bizi çekecek birilerini bulmakta zorlandığımız için selfie en çok tercih ettiğimiz yöntem. Peki, sen hangi açıdan selfie çekmeyi seviyorsun? Cevabı öğrenmek için testi çöz. 27 Ocak 2021, Çarşamba 12:06 Son Güncelleme: 27.01.2021 12:06 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ eğlenceli test testler komik test Yazarlarımızdan 2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı! Yasemin Candemir BUNLARI DA OKUYUN Anıl Altan’dan eşi Pelin Akil’e: 3. çocuğu git kendin yap 'Yasak Elma'nın yatak sahnesine şikayet yağdı The Flaming Lips'ten sosyal mesafe topu ile konser Gezgin köpekler harika fotoğraflarıyla herkesi kıskandırıyor Çay kalp sağlığına fayda sağlıyor