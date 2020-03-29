Ne yaptınız İlham Bey!
Türkiye’nin ilk piyanist şantörlerinden, 93 yaşındaki İlham Gencer, önceki gün Bebek’teydi.
29 Mart 2020, Pazar 09:18 Son Güncelleme:
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Ayağındaki galoşlarla taksiye bindi, eczaneye gitti. Sık sık öksürdüğü gözlenen İlham Bey habercilerin 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını hatırlatması üzerine “Emekli maaşımı çekmek için çıktım. Hastayım biraz, bana sakın yaklaşmayın” dedi.
'Evime döneceğim'
Evden çıkmaması gereken kişilere devlet görevlilerinin yardımcı olduğunu duyunca da “Öyle mi, haberim yoktu. Şimdi sizlerden öğreniyorum. Eczaneden ilaçlarımı da aldıktan sonra hemen evime döneceğim” diye konuştu.
Ali Keser/ POSTA