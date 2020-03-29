Magazin Ne yaptınız İlham Bey!

Ne yaptınız İlham Bey!

Magazin

Ne yaptınız İlham Bey!

Türkiye’nin ilk piyanist şantörlerinden, 93 yaşındaki İlham Gencer, önceki gün Bebek’teydi.

29 Mart 2020, Pazar 09:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ayağındaki galoşlarla taksiye bindi, eczaneye gitti. Sık sık öksürdüğü gözlenen İlham Bey habercilerin 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını hatırlatması üzerine “Emekli maaşımı çekmek için çıktım. Hastayım biraz, bana sakın yaklaşmayın” dedi.

'Evime döneceğim'

Evden çıkmaması gereken kişilere devlet görevlilerinin yardımcı olduğunu duyunca da “Öyle mi, haberim yoktu. Şimdi sizlerden öğreniyorum. Eczaneden ilaçlarımı da aldıktan sonra hemen evime döneceğim” diye konuştu.

Ali Keser/ POSTA


İlgili Haberler
Türk Caz piyanisti, şarkıcı İlham Gencer kimdir?


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
29 Mart 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Hadi “Evde Kal”ın ve bize anılarınızı anlatın
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Sıkı bir çene profili, genç bir cildin hiper yazılımı olma yolunda
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sosyetenin canlı yayınlarında neler oluyor?