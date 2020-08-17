Ne zaman bitecek bu corona?

Jüpiter ve Satürn yaklaşık 20 yılda bir buluşur. Son buluşma 2000 yılında, Boğa burcunun 22. derecesindeydi; bu derece şiddetiyle ün salmış, göklerin en acımasız ve ölümcül muhafızı “Algol” yıldızına oldukça yakındı ve elimizi kolumuzu bağlayan asteroit “Admetos” ile de kavuşum yapıyordu. Üstelik buluşma haritasındaki Ay Deniz Canavarı "Deneb Kaitos" ile birlikteydi, onun etkilerini taşımaktaydı. 28 Mayıs 2000'de gerçekleşen bu buluşmanın etkilerini 20 yıl yaşayıp durduk; Algol öldürdü, Deniz Canavarı karaları yuttu, Admetos elimizi kolumuzu bağladı. Korona salgınına neden olan virüs de son 20 yılda farklı şekillerde (SARS, MERS) ortaya çıkarak kendini gösterdi.

19 Ağustos Yeniayı

19 Ağustos’ta 26 derece Aslan burcunda yeniay göreceğiz, 2000 yılındaki Jüpiter-Satürn buluşmasına ve 26 derece Boğa'daki Algol yıldızına kare açıda olacak. Haliyle, salgın açısından bakarsak, Satürn-Jüpiter buluşmasının etkileri soğumayacak, yeniay yangının küllerini yeniden yakmaya çalışacak.

Aman dikkat: Salgının en harlı zamanlarını yaşıyoruz

Salgının başlangıç haritasına göre de, virüsün çoğalması haritasına göre de, hala salgının en etkili olduğu zamanlardayız. Geçiyor mu, bitiyor mu deyip rehavete kapılmanın hiç zamanı değil. Harita değerlendirmelerinde eylül sonuna kadar da aynı şiddette esip yağmaya devam edeceği görülüyor. Eylülden sonra ne olacak? Salgın hemen kaybolmayacak, ama en harlı ateşini geride bırakmış olacak. Yine tam tedbirle sabretmemiz, dişimizi sıkmamız, rehavete kapılmamamız gerekecek, ama az kalmış olacak.

Yeni buluşma aralık ayında

20 yıldır hüküm süren zorlu bir buluşmanın etkilerinden yakında kurtulacağız. Benim de, dünyadaki bazı tıbbi astrologlarında bu buluşmayla ilişkili olduğunu düşündüğümüz corona salgını da artık etkisi yavaş yavaş kaybetmeye başlayacak. Eylül başı itibarıyla şifacı etkiler iş başında olacak, ama salgın hala en harlı zamanında olduğundan bizim tedbirleri bırakmamamız gerekecek. Seneye çok daha hareketli, neşeli bir yaz gelecek gibi görünüyor, en azından salgın açısından. Yılbaşından sonra da kademeli olarak gündemimizdeki sırasını yitirmeye başlıyor.

Hayatta kalma savaşı veriyoruz

Farkında olalım olmayalım; çetin bir 'hayatta kalma savaşının' içerisindeyiz. Biz kaparsak belki hafif atlatırız, ama sevdiklerimiz ölebilir. Gencecik insanlarımızı, değerlerimizi, yaşlılarımızı kaybediyoruz, hiç pahasına, belki bir misafirlik, bir akşam yemeği uğruna... Son pişmanlık fayda etmiyor! Maske, sosyal mesafe ve el yıkama tamam olsa da çok bulaşıcı bir salgınla karşı karşıyayız, her toplulukta bulaşabiliyor ve geçecek, yıllarca sürmeyecek, zamanla etkisini kaybedecek.







