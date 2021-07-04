Magazin Nebahat Çehre: Gideceğim yeri söylersem yakalanırım!

Nebahat Çehre: Gideceğim yeri söylersem yakalanırım!

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Nebahat Çehre: Gideceğim yeri söylersem yakalanırım!

Nişantaşı'nda tatil alışverişinde görüntülenen oyuncu Nebahat Çahre, magazincilere bikinili görüntülenme endişesiyle gideceği adresi açıklamadı.

04 Temmuz 2021, Pazar 08:52 Son Güncelleme:
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Nebahat Çehre, Nişantaşı'nda bulunan bir hastanede üçüncü doz koronavirüs aşısını olduktan sonra çıktığı tatil alışverişinde objektiflere yansıdı.Bir mağazadan kıyafetler bakan 77 yaşındaki oyuncu, ara verdiği tatiline devam edeceğini söylerken, gideceği adresi açıklamaktan kaçındı.

Basın mensuplarının ayaküstü sorularını yanıtlayan usta sanatçı, "Tatil yaptım geldim, tekrar gideceğim. Yerini söyleyemem" ifadelerini kullandı.

Bikinili görüntülenme endişesiyle tatil yerini gizli tutan Çehre, "Neme lazım belki yakalanabilirim oralarda. Arkadaşımın evindeydim, davetliydim" dedi.

'BU FİYATLARLA KİMSE TATİLE ÇIKAMAZ'

Ege ve Akdeniz’deki tatil bölgelerinde son yıllardaki pahalılığa tepki gösteren sanatçı, "Belli kesime hitap ediyor. Kim gidecek bu fiyatlarla tatile. Fiyatlar inanılmaz" açıklamasını yaptı.

'YAZLIĞIM YOK'

Nebahat Çehre, "En güzel yazlık arkadaşın yazlığı, en güzel tekne arkadaşın teknesi" açıklamasının hatırlatılması üzerine yazlık gibi yatırımlar yapmadığını söyledi.

Usta oyuncu, “Benim hep öyle geçiyor. Arkadaşlarım var, her yerde birlikte olmaktan zevk alıyorlar. Yazlığım yok; öyle bir ihtiyaç hissetmedim, öyle bir yatırım yapmadım” şeklinde konuştu.

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