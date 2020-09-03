Nebahat Çehre 'Sürprizler yolda' notuyla paylaştı

Türk Sineması'nın en şık giyinen kadınlarından Nebahat Çehre (76) geçtiğimiz hafta Beykoz Kundura Fabrikası'nda kendi kıyafet koleksiyonu için modellik yaptı.

12 saat boyunca poz verdi

Tam 12 saat boyunca objektiflere poz veren Nebahat Çehre “Çok heyecanlı bir gündü. Vakit nasıl geçti hiç anlamadım. 10 kıyafet giyip çıkardım. Ama hiç yorulmadım. Aksine büyük bir keyif aldım. Enerjim tavan yaptı. Bu koleksiyon yaşı olmayan ve her daim şık, alımlı ve zarif görünmek isteyen kadınlar için." diye konuştu.

"Sürprizler yolda"

Nebahat Çehre Instagram hesabından "Sürprizler yolda... 18 Eylül tarihinde kavuşuyoruz" notuyla paylaştı.







