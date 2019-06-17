Nebahat Çehre: Veliaht seçmeye hakkım yok

Spor kıyafetiyle yürüyüşe çıkan usta oyuncu, fotoğrafını çeken muhabirlere “Siz beni görmeyin diye buralarda dolaşıyorum” diye takıldı.

Sanatçı, “Fatma Girik veliahdı olarak Tuba Büyüküstün’ü gösterdi. Siz veliaht olarak kimi görüyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Benim öyle bir hakkım yoktur, bu tür şeyleri halk seçer.”

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