Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor

Koruncuk Vakfı’nın 40. yıl özel davetine katılan Nebahat Çehre tüm şıklığı, güzelliği ve zarafetiyle ilgi odağı oldu.

Işıl ışıl gri elbisesiyle gazetecilere poz veren Türkiye'nin en sevilen oyuncularından, Aşk-ı Memnu dizisindeki Firdevs Yöreoğlu karakteriyle unutulmazlar arasındaki yerini koruyan Nebahat Çehre'ye "Yaşı olmayan kadın" yorumları geldi.

- Mekanın sahibi geri geldi.

- Ya ben daha 21 yaşındayım bu kadından daha çökük duruyorum.

- Çoğu genç oyuncudan daha güzel ve dinç.

- Yürüyen zarafet.

- Öylece bakakaldım. Maşallah gerçekten çok güzel.

- Açılın yoldan Firdevs Yöreoğlu geliyor.

- 75 değil 35 duruyor.

- İşte bu kadın Türkiye’nin en güzel kadını

- Şarap gibi kadın. 30'luk kadınları cebinden çıkarır maşallah.

En son Canan Karatay'la kıyaslanmasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla da sevilen oyuncu son derece nezaket sahibi olduğunu bir kez daha gözler önüne sermişti.

İşte Nebahat Çehre’nin açıklamalarından satır başları…

Beni güzel buldukları için herkese teşekkür ederim. Ben kendimi o kadar güzel görmüyorum, ben sadece yaşımı güzel yaşadığıma inanıyorum.

Ben bu zamana kadar hiç cilt bakımına gitmedim, banyo yaptığım zaman yüzümü de keseyle yıkarım. Nemlendirici krem sürerim, gözaltı kremleri kullanıyorum. Yürüyüş yapıyorum, bütün bunun nedenleri hayata güzel bakmak, iyi dostlar edinmek…

Şişirmeye tahammül edemiyorum. Yüzümde hatlar çıkmaya başladı, çizgilerim var ama ben bu yaşı yaşamayı seviyorum. Hatlarımın gitmesini istemiyorum, ben çizgilerimle mutluyum. Yaşımı böyle yaşayayım.





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