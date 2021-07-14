Nebahat Çehre, Aydemir Akbaş’ın, “Eğer eşim Beyhan ile evlenmeseydim, Nebahat Çehre ile evlenirdim” açıklamasına cevap verdi.

'YILMAZ VE AYDEMİR ÇOK ESKİ DOSTTU'

Çehre, “Kızmadım, kırılmadım, şaşırdım. Şanssız bir açıklama. Yılmaz Güney ve Aydemir çok eski dosttu. Biz evliyken, o da Beyhan’la evliydi. Sevdiğim insanlar, 65 yılından beri tanışırız” dedi. /Hakan KIRARSLAN







