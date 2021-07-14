Nebahat Çehre'den Aydemir Akbaş açıklaması: Şanssız bir açıklama
Türk sinemasının güzelliğiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncularından Nebahat Çehre, Nişantaşı'nda bir mağazadan çıkarken objektiflere yansıdı. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çehre, "Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" açıklamasında bulunan arkadaşı Aydemir Akbaş'a cevap verdi.
14 Temmuz 2021, Çarşamba 08:12 Son Güncelleme:
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Nebahat Çehre, Aydemir Akbaş’ın, “Eğer eşim Beyhan ile evlenmeseydim, Nebahat Çehre ile evlenirdim” açıklamasına cevap verdi.
'YILMAZ VE AYDEMİR ÇOK ESKİ DOSTTU'
Çehre, “Kızmadım, kırılmadım, şaşırdım. Şanssız bir açıklama. Yılmaz Güney ve Aydemir çok eski dosttu. Biz evliyken, o da Beyhan’la evliydi. Sevdiğim insanlar, 65 yılından beri tanışırız” dedi. /Hakan KIRARSLAN