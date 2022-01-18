Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin fotoğraflarına aralarında çok sayıda ünlü isim de yorum yaptı. Yorum yazanlar arasında en dikkat çeken isim, Tatlıtuğ'un 2008-2010 yılları arasında 'Aşk-ı Memnu' dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Nebahat Çehre oldu.

"TABLO GİBİSİNİZ"

Usta oyuncu, Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un Bodrum fotoğrafına, kalp ve nazar boncuğu emojileriyle birlikte "Tablo gibisiniz" notunu düştü.