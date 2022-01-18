Nebahat Çehre'den Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer'in Bodrum pozuna yorum
Hamileliğinde 4.5 ayı geride bırakan stil danışmanı Başak Dizer, oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile tatile çıktı. Bodrum'a giden çiftten Başak Dizer, kısa tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Tatlıtuğ'un eski rol arkadaşı Nebahat Çehre de sosyal medyada gündem olan pozlara kayıtsız kalmadı.
18 Ocak 2022, Salı 22:57 Son Güncelleme:
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Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin fotoğraflarına aralarında çok sayıda ünlü isim de yorum yaptı. Yorum yazanlar arasında en dikkat çeken isim, Tatlıtuğ'un 2008-2010 yılları arasında 'Aşk-ı Memnu' dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Nebahat Çehre oldu.
"TABLO GİBİSİNİZ"
Usta oyuncu, Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un Bodrum fotoğrafına, kalp ve nazar boncuğu emojileriyle birlikte "Tablo gibisiniz" notunu düştü.
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