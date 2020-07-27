Magazin Nebahat Çehre'nin yeni mesleği

Nebahat Çehre'nin yeni mesleği

Magazin

Nebahat Çehre'nin yeni mesleği

Türk sinemasının güzelliğiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncularından Nebahat Çehre, karantina günlerini tasarım yaparak geçirdi. 40 parçalık özel bir kapsül koleksiyon hazırlayan Çehre, karantina dönemindeki içinde birden fazla kadının olduğunu keşfettiğini söyledi.

27 Temmuz 2020, Pazartesi 11:26 Son Güncelleme:
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76 yaşındaki Nebahat Çehre, Beyonce, Jennifer Lopez, Avril Lavigne gibi dünya starlarını giydiren, markanın kurucusu ile anlaştı. Ortak bir çalışma sonucu yeni bir koleksiyon hazırlayan usta isim, karantina döneminde içindeki kadını keşfettiğini söyledi.

'Karantinada içimdeki kadınları keşfettim'

40 parçalık özel kapsül koleksiyon hazırlayan Çehre, çok heyecanlı olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Karantinada içimde birden fazla kadın olduğunu keşfettim. Çılgın ve sade, çocuksu ama çekici. Hepsi birden harekete geçtii ve muhteşem bir koleksiyon ortaya çıktı. Ben bir dönem mağazacılık da yaptım. Sektöre yabancı değilim. Aslında çok para harcanmadan da şık olunabilir. Pandemi nedeniyle evde geçirdiğim günlerde eski çizimlerimi buldum. Rufat İsmayil'de dünya çapında bir modacı. Ona çizimlerimi gösterdim. Çok beğendi. Yenileyerek üzerine de eklemeler yaparak, ortak bir koleksiyon hazırladık."


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