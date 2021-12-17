Türkiye Nebahat Er'in katili sevgilisi çıktı! Boğazın bıçakla kesilmiş halde...

Nebahat Er'in katili sevgilisi çıktı! Boğazın bıçakla kesilmiş halde...

Türkiye

Nebahat Er'in katili sevgilisi çıktı! Boğazın bıçakla kesilmiş halde...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, boğazı bıçakla kesilen Nebahat Er'in (35) ormanda başına tabanca dayayıp, intihar ettiği belirlenen sevgilisi Celal Serçe (40) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

17 Aralık 2021, Cuma 15:39 Son Güncelleme:
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Körfez'e bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Taş Ocakları mevkisindeki ormanda, dün sabah, belediyede temizlik işçisi Celal Serçe'nin cesedi bulundu. Olay yerine otomobiliyle gelen Serçe'nin başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, intihar ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bu kez akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi Bahar Sokak'ta yaşayan Celal Serçe'nin sevgilisi Nebahat Er'den Haber alamayan yakınları, polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, girdikleri evin oturma odasında Er'in cesediyle karşılaştı. Er'in, boğazı bıçakla kesilerek, öldürüldüğü tespit edildi.



Ekipler, 4 çocuk babası Celal Serçe ile eşinden boşanan Nebahat Er arasında ilişki olduğunu, Serçe'nin Er'in boğazını keserek öldürdükten sonra aracıyla ormana gidip, kendisini vurduğunu tespit etti. Ayrıca Celal Serçe'nin kayıp cep telefonu da Nebahat Er'in evinde bulundu. Celal Serçe'nin cenazesi, bugün Körfez Çamlıtepe Mahallesi Kemal Sadi Şirin Camii'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi. Nebahat Er'in cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Nabi YAZICI/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)

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