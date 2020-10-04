Necat Gülseven, eşi Ebru Yaşar adına okul yaptırdı
İş insanı Necat Gülseven, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine eşi Ebru Yaşar adına okul yaptırdı.
04 Ekim 2020, Pazar 10:30 Son Güncelleme:
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Necat Gülseven, eşi Ebru Yaşar adına okul yaptırdı. Okul, 31 Ekim’de Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, nüfusun en kalabalık olduğu Sanayi Mahallesi’nde açılacak. Ebru Yaşar Gülseven İlköğretim ve Ortaokulu’nda 12 dersliğin yanı sıra, teknoloji sınıfları, laboratuvar ve kütüphaneler bulunacak.
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