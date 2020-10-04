Necat Gülseven, eşi Ebru Yaşar adına okul yaptırdı. Okul, 31 Ekim’de Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, nüfusun en kalabalık olduğu Sanayi Mahallesi’nde açılacak. Ebru Yaşar Gülseven İlköğretim ve Ortaokulu’nda 12 dersliğin yanı sıra, teknoloji sınıfları, laboratuvar ve kütüphaneler bulunacak.





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