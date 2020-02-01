Necati Şaşmaz, 24 Ocak’ta meydana gelen deprem sonrasında çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret etmek ve yaraları saran ekiplere destek vermek amacıyla memleketi Elazığ’a gitti. Ünlü oyuncu önce deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantısına katıldı.

AFAD’a bağış

Milliyet'te yer alan habre göre, Şaşmaz daha sonra çadırdaki depremzedeleri, hastanedeki yaralıları ve çalışmalara katılan ekipleri ziyaret etti. Elazığ-Harput doğumlu Necati Şaşmaz, deprem sonrası AFAD’a da bağışta bulunduğunu söyledi.







