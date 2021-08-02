Ekonomi Necdet Yapı'dan satış rekoru

Necdet Yapı'dan satış rekoru

Ekonomi

Necdet Yapı'dan satış rekoru

Necdet Yapı’nın Didim Altınkum’da hayata geçirdiği “N-City” projesi, yurt içi ve dışından yoğun ilgi gördü. 80 adet ultra lüks konutun yer aldığı projede kısa sürede satış rekoru kırıldı.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 14:25 Son Güncelleme:
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Didim Altınkum’da prestijli yaşam konutları inşa eden Necdet Yapı, son projesi N-City’nin lansman gecesini, ünlü isimlerden ses sanatçısı Ebru Polat ve sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün katılımıyla geçtiğimiz hafta gerçekleştirmişti. Kalitesi ve konutların sahiplerine sunduğu imkanlar ile büyük ilgi gören “Necdet Yapı N-City” projesinin yurt içi ve yurt dışından birçok alıcısı çıktı. Necdet Yapı farkıyla hayata geçirilen 80 adet ultra lüks konutlarda, kısa süre içerisinde satış rekoru kırıldı.

Necdet Özer

TALEP ARTIYOR

Necdet Yapı firmasının sahibi Necdet Özer, yoğun ilgi gören projeyle ilgili satış sürecinin sonuna yaklaştıklarını, hızla taleplerin arttığını dile getirdi. Özer, “Gösterilen yoğun ilgi nedeniyle tüm müşterilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni projelerimizde bu teveccühü daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu. Turizm sezonunun en hareketli günlerinde, “Necdet Yapı N-City”projesindeki satışta olan son konutlar için incelemelerde bulunan yatırımcılar ise fırsatı kaçırmamak için acele ettiklerini söyledi.

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