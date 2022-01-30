Türkiye Necip Hablemitoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi! Süre uzatıldı

Necip Hablemitoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi! Süre uzatıldı

Türkiye

Necip Hablemitoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi! Süre uzatıldı

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusu devam eden Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

30 Ocak 2022, Pazar 18:49 Son Güncelleme:
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Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tutulan Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresinin uzatılması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu.

Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği "Örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" ile suçlanan zanlının beyanını aldı. Ardından savcılığın talebini kabul ederek Bozkır’ın gözaltı süresini 4 gün uzattı.

ANKARA (İHA)

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