Necip Memili: Balayımız Balat’ta

Oyuncu Necip Memili, uzun süredir birlikte olduğu Didem Dayıcıoğlu ile önceki akşam Ortaköy Stay Otel’deki nikah töreni ile dünyaevine girdi. Oyuncunun nikah şahitliğini Caner Cindoruk, Dayıcıoğlu’nun ise Defne Samyeli üstlendi. Memili balayı sorularına; “Balayımız Balat’ta olacak. Çünkü yarın sabah sete gideceğim. Çalışıyoruz” diye esprili bir yanıt verdi.

"Onunla oynamak bizim için onur verici"

“Çukur” dizisindeki partnerini yalnız bırakmayan Aras Bulut İynemli, nikaha sevgilisi Bige Önal’la katıldı. Oyuncu, nikahın yapıldığı otelden ayrılırken etrafını bir anda Arap hayranları sardı. Hayranlarının fotoğraf isteklerini nazikçe geri çeviren oyuncu, Nejat İşler’in diziye dahil olması hakkında, “Nejat abinin gelmesi çok güzel oldu. Onunla oynamak bizim için onur verici” dedi.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, Hayranlarının fotoğraf isteklerini nazikçe geri çeviren oyuncu, Nejat İşler’in diziye dahil olması hakkında, “Nejat abinin gelmesi çok güzel oldu. Onunla oynamak bizim için onur verici” dedi. Caner Cindoruk çiftin nikah şahitlerindendi. Törene kızı ile katılan Defne Samyeli, Didem Dayıcıoğlu'nun nikah şahitliğini yaptı. Defne Samyeli, kızı Deren Talu ile objektiflere poz verdi.



