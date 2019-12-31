Necip Uysal sezon sonu evleniyor

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal birçok meslektaşının aksine adını şimdiye ne aşk dedikodusuna karıştırdı, ne de bir skandala.

Aşk kapısını 2019’un son günlerinde çaldı

Aşk, 28 yaşındaki oyuncunun kapısını 2019’un son günlerinde çaldı. Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile aşk yaşadığını ilan etti. Sevgililerin sezon sonunda nikah masasına oturacağı iddia edildi.



