Necip Uysal’dan Güven Yalçın paylaşımı: ‘Kardeşime kilolu diyenler buraya baksın’
Beşiktaşlı Güven Yalçın'ın 'kilo problemleri' haberlerine cevap takım arkadaşı Necip Uysal'dan geldi.
19 Haziran 2020, Cuma 15:13 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta pandemi sürecinde form kaybettiği ve kilo aldığı iddia edilen Güven Yalçın için takım arkadaşı Necip Uysal sosyal medya paylaşımı yaptı.
Uysal yaptığı paylaşımda Güven’e destek olurken, “Kilo aldı diyenler biraz buraya baksın” ifadelerini kullandı.
Fransa’dan talipleri var
Beşiktaş’ta son dönemdeki performansı nedeniyle eleştiriler alan Güven Yalçın’ın Fransa’dan talipleri olduğu öne sürülüyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre; Nimes ve Bordeaux’un takibinde bulunan Güven Yalçın için Beşiktaş Yönetimi’nin 5 milyon Euro’luk bonservis talebi geçerliliğini koruyor. Fransız kulüplerinin ise genç forvet için Siyah- Beyazlılar’a son olarak 2.5 milyon Euro’luk öneride bulunduğu konuşuluyor.
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