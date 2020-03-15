Türkiye Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 sürekli işçi alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 sürekli işçi alacak

Türkiye

Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 sürekli işçi alacak

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü, üniversite birimlerinde daimi statüde çalıştırılmak üzere 25 adet sürekli işçi alacağını duyurdu.

15 Mart 2020, Pazar 16:50 Son Güncelleme:
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Üniversitemiz birimlerinde daimi statüde çalıştırılmak üzere 25 adet sürekli işçi alınacaktır. Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 16.03.2020 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapacaktır' denildi.

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