Türkiye Necmettin Erbakan Üniversitesi 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Türkiye

Necmettin Erbakan Üniversitesi 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacağını duyurdu.

21 Eylül 2021, Salı 17:19 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır"açıklaması yapıldı.


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