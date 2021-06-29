Türkiye Necmettin Erbakan Üniversitesi 35 öğretim üyesi alıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi 35 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Necmettin Erbakan Üniversitesi 35 öğretim üyesi alıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi 35 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

29 Haziran 2021, Salı 17:08 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi 35 öğretim üyesi alımı yapacak. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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