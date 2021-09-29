Türkiye Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor

Türkiye

Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü 40 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

29 Eylül 2021, Çarşamba 17:50 Son Güncelleme:
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Necmettin Erbakan Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. Adaylar; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinden erişebilecekleri Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ne göre hazırlayacakları puan tablolarını dosyalarına eklemelidir.

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