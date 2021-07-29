Necmettin Erbakan Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi 9 öğretim elemanı alımı yapacak. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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