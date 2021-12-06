Türkiye Necmettin Erbakan Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Necmettin Erbakan Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

06 Aralık 2021, Pazartesi 17:10 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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