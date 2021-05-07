Türkiye Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını duyurdu.

07 Mayıs 2021, Cuma 17:14 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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