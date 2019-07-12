Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Turizm Fakültesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Meram Tıp Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne 24 öğretim üyesi alıyor. Peki, öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…

Beden Eğitimi ve Spor, Eğitim Bilimleri, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Rekreasyon Yönetimi, Geleneksel Türk Müziği, Güzel Sanatlar Eğitimi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Temel Eğitim, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, İslam Tarihi ve Sanatları, Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Mekatronik Mühendisliği, Mimarlık, Sağlık Yönetimi, Makine Mühendisliği, İktisat ve Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerine 5 profesör, 18 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi alınacak.

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