Neden ağlıyor bu çocuk?

Eğer 0-6 yaş arasında bir çocuğunuz varsa bu soruyu günde en az 1 kez kendinize sormanız kesinlikle normaldir. Çocuğunuz birden ağlamaya başlar, kafanız karışır, ne yapacağınızı şaşırırsınız çünkü aklınıza gelen yöntemleri denemek çare olmazsa panik dalgası sizi sarmaya başlar. Neden ağlamaya başlamıştır bu çocuk ve neden susmuyordur? Sanki çocuklar özellikle ebeveynlerini utandıracak anlarda huzursuzlaşırlar. Onlara hiç mi acımazlar?

ÇOCUĞUNUZ BUNU KASTEN Mİ YAPIYOR?

Bir an için gözlerinizi kapatın ve düşünün. Çocuğunuzu seviyor musunuz? Ona sevginizi hissettirebiliyor musunuz? Birlikte keyifli vakit geçirdiğiniz zamanlar var mı? O sizi seviyor mu? Sevgisini size gösteriyor mu? Korktuğu zaman rahatlamak için size sokuluyor mu? Ağladığında çaresiz hissettiğiniz anlar kadar onu sakinleştirebildiğiniz zamanlar da oluyor mu? Bu sorulara cevabınız “Tabii ki evet!” ise o zaman çocuğunuzun sizinle doğrudan bir sıkıntısı yok demektir. Başka bir deyişle bu ağlama krizlerini ya da sizi “rezil ettiği anları” kasten yapmıyor.

SİZİN NE ZAMAN AĞLAYASINIZ GELİR?

Şimdi de bu soruyu sorun kendinize. En son ne zaman ağladınız? Hangi durumlar sizi ağlatır? Hangi anlarda gözyaşlarınızı tutmak için daha çok uğraşmanız gerekir? Kendimizi çaresiz, güçsüz, duyulmamış ve önemsenmemiş hissettiğimizde ağlama noktasına gelebiliriz. Biz ne dersek diyelim karşımızdaki kişi bizi duymadığında, anlamak istemediğinde duygularımız gözyaşları ya da yükselen sesimizle dışarı atılır. Çünkü vücudumuz bu kadar yüksek tansiyonu kaldıramaz. Özellikle yöneticimiz gibi yetki anlamında bizden üst biriyle ya da bizi anlama konusunda herkesten çok güvendiğimiz partnerimiz durumumuzu doğru değerlendiremediğinde olumsuz duygularımız daha hızlı yükselir.

NEDEN AĞLIYOR?

Şimdi bu sorunun cevabını tekrar düşünelim. Çocuğunuz neden ağlıyor olabilir? Aradığımız cevap, ağlamasına sebep olan memnun olmadığı durumu belirlemek değil. Memnuniyetsizliğini neden ağlayarak ifade ettiğinin peşindeyiz. Hangi duyguyu yaşadığını keşfederseniz onu sakinleştirmek için en sihirli yolu da bulacaksınız demektir.