Neden BES yaptırmalıyız?

1-BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ’NDE PARA BİRİKTİRMEK DAHA KOLAY

Birikim yapamıyorum kazandıklarımdan kenara hiç ayıramıyorum diyorsanız, BES size düzenli ve kolay birikim yapma imkânı sağlar. Kredi kartı veya otomatik ödeme talimatı ile düzenli birikim yapabilirsiniz. Üstelik paranız sizin seçtiğiniz fonlarda değerlenir.

2-BES’İN AVANTAJLARINDAN AİLENİZ DE FAYDALANABİLİR

Sizinle birlikte, vergi mükellefi olmayan eşiniz ve 18 yaşını doldurmuş çocuğunuz da devlet katkısından ayrı ayrı faydalanabilir. BES ile yapacağınız birikimi ileride çocuklarınızın eğitimi veya farklı ihtiyaçları için kullanabilirsiniz.

3- BİREYSEL EMEKLİLİK ŞEFFAF BİR SİSTEM

Bireysel emeklilik hesaplarınız Takasbank’ta tutulur, fon paylarınızı bu hesaplardan günlük olarak takip edebilirsiniz.

4- BİRİKİMLERİNİZİ DEĞERLENDİREBİLECEĞİNİZ GENİŞ FON SEÇENEĞİ

Bireysel Emeklilik planlarınızda farklı yatırım araçlarını barındıran fon seçeneklerini kullanabilirsiniz. Bu fon çeşitliliği sayesinde, birikimleriniz piyasa dalgalanmalarından korunurken getiri sağlamaya da devam eder. Piyasa koşullarına göre birikimlerinizi; likit, yabancı menkul kıymetler, Altın ve Eurobond gibi çeşitli fonlarda değerlendirebilirsiniz.

5- BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ’NDE VERGİ AVANTAJINDAN YARARLANABİLİRSİNİZ

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde sözleşmenize devam ettiğiniz sürece vergi ödemezsiniz. Emekliliğe hak kazanma koşulları yerine getirildiğinde BES’te stopaj oranı getiri üzerinden %15 yerine %5’tir. Yani birikimlerinizi BES’te değerlendirmek size vergi avantajı da sağlar. Ayrıca Döviz ve Altın alımlarında %1 vergi kesintisi uygulanırken, BES fonlarınıza ilave bir vergi ödemezsiniz. Böylelikle BES’teki birikimleriniz katlanarak büyümeye devam eder.



