Gece bakım maskelerinin güzelliğe faydaları

Cilt bakımı rutini her zaman 8 veya 12 adımlık uzun bir temizlik, tonlama, nemlendirme, güneş kremi ve daha fazlasını içeren bir ritüel olmak zorunda değildir . Piyasadaki minimalist cilt bakımı rutinleri bile 5 aşamalı bir rejimdir. Neyse ki basitleştirilmiş, aynı sonuçlara tek adımda ulaşabileceğiniz çözümlerden biri de gece uykunuzu bakımınızın bir parçası haline getiren uyku maskeleridir.

GECENİN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİNDEN FAYDALANIN

Gün içerisinde cildimiz UV ışınlarından, kirlilikten, stresten, asidik ortamdan vb. korunmak için çalışır. Geceleri ise vücudunuzun iyileşeceği ve siz uyurken kendini onaracağı onarım moduna geçer. Gece boyu epidermal hücreleri şifalandıran bir maske uygulayarak aktif iyileşme sürecine katkı sağlayabilirisiniz.

GECE MASKELERİNİN CİLDE FAYDALARI

Gece yüz maskeleri yatmadan hemen önce uygulanır ve gece boyunca bırakılır. Uyandığınızda ise,taze ve gençleşmiş cilt ile güne başlamak için yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Uyku maskeleri belirli cilt bakımını hedeflerler yaşlanmayı geciktirme, parlatma, gençleştirme ve onarma gibi sorunların yanı sıra nemlendirme ve cilt beslenmesi.

Cildi nemlendirir

Cilt yaşla birlikte nemini kaybeder. Gecelik maskeler, aktif bileşenlerle nemlendirir ve mineraller, vitaminler ve cildi güçlendiren bileşenlerle yatıştırır .

Nem kaybına karşı sızdırmazlık Maddesi Olarak Hareket Eder

Siz uyurken cildinizin kurumasını önler ve ayrıca kir ve diğer kirleticilerin gözeneklere girmesini önlemeye yardımcı olur .

Onarır ve canlandırır

Gece maskesi hücre yenilenmesinde katalizör görevi görür ve yaşlanma belirtilerini yavaşlatarak ihtiyaç duyduğu beslenmeyi sağlar . Aktif bileşenlerin tam potansiyelleriyle çalışması için ekstra zaman verir ve daha derin bir uyku için yüzü rahatlatır .

PREBİYOTİKLİ UYKU MASKELERİNİ DENEYİMLEYİN

Uyku maskeleri cildin mikrobiyomunu dengede tutmaya yardımcı olur. Sağlıklı bir cilt için dengeli bir mikrobiyom şarttır . Uyku maskeleri, cilt mikrobiyomunu dengeleyerek cildinizi gençleştirebilir, onarabilir ve koruyabilir.

Araştırmalar, prebiyotikler ve probiyotikler içeren cilt bakımının , cildin bağışıklığını iyileştirmek için sağlıklı mikropların yenilenmesine yardımcı olduğunu gösteriyor.

Ek olarak, bazı uyku maskelerinde kullanılan lipozomal teknoloji, cilde özdeş moleküllerin en kısa sürede verilmesine yardımcı olur.

Gece cilt bakımı, cildinize sunabileceğiniz en iyi besindir. Cildinizi en sağlıklı haline geri döndürmek güvenle gelir. Öyleyse kendinizi şımartın! Uyku maskenizi takın ve sağlıklı bir cilde uyanın.

ZERDEÇALLI GECE BAKIM MASKESİ

Süt, güneş lekesini tedavi etmek için mükemmel bir doğal çözümdür. Ayrıca, süt, eşit bir cilt tonu elde etmede yardımcı olan laktik asit içerir. Zerdeçal, antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Malzemeler

4 çay kaşığı zerdeçal tozu

5-6 çay kaşığı çiğ süt

Bir kasede zerdeçal ve sütü karıştırın. Akışkan bir macun kıvamında olan maskeyi parmaklarınızla yüzünüze ve boynunuza uygulayın. Maskeyi gece yüzünüzde bırakın, zerdeçalın renk çıkarmaması için koruyucu yastık kılıfları kullanabilirsiniz. Sabah soğuk suyla yıkayın. Etkili sonuçlar için haftada 3-4 kez uygulayın.