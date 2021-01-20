Neden her yerde oyun?

Oyun oynamak;

›› İletişim becerilerini, zihinsel ve bilişsel gelişimi destekler,

›› Sosyalleştirir,

›› Fiziksel yönden geliştirir,

›› Hislerin anlaşılmasına yardım eder, ›› Gözlem yeteneği kazandırır, ›› İnce ve kaba motor becerilerini geliştirir,

›› Stresin atılmasına yardım eder,

›› Hayal kurmaya yardımcı olur, yaratıcılığı ortaya çıkarır,

›› Takım oyunları ile paylaşmayı ve liderliği öğrenir.

Kısaca oyun oynamak hayatın simülasyonu sayılabilir. Sınırları, değerleri, kuralları öğretir ve çocuğumuzu hayata hazırlamaya yardım eder. Ayrıca oyunlar çocukların kazanma ve kaybetmeyi öğrendiği süreçlerdir. Bu yüzden de oyunu günlük rutinlerimize dahil etmeye çalışmak önemlidir. Oyunu hayatımıza eklediğimizde, özellikle de okul öncesi dönemde, inatlaşmaları azaltabilir, öfke patlamalarının önüne geçebiliriz. Yemek yemeye, giyinmeye, banyo yapmaya, araba yolculuklarına oyun ekleyerek eğlenceli hale getirmek mümkün. Keyifli oyunlar oynamak için pahalı oyuncaklara da ihtiyacımız yok. Elimizin altındaki pek çok malzemeyi oyuncak olarak kullanabiliriz. Oyunları çocuğun ihtiyacına ve gelişimine göre şekillendirmemiz de önemli. Örneğin ince motor becerileri desteklenmesi gereken çocuklara bir kağıda çizeceğimiz şekilleri makasla kestirebilir, ipe makarnaları dizdirebiliriz. Pandemi nedeniyle, eskisi gibi dışarıya çıkamadığımız için fiziksel gelişimi evde desteklemeye yönelik olarak zıplama, esneme, tırmanma gibi oyunları da günlük rutinimize ekleyerek egzersiz imkanı sağlayabiliriz. Bunun için evin uygun bir odasında koltuk minderleri, sandalyeler, çarşaflar ile zıplama noktaları ve tüneller tasarlayabiliriz. Ev işleri yaparken de çocukları sürece dahil etmek bir oyun olarak değerlendirilebilir. Böylece yeni aletler kullanmayı öğrenir, günlük yaşam becerileri kazanır ve kendi güvenli ortamlarında sevdikleriyle keyifli vakit geçirmiş olurlar. Çocuğumuz kaç yaşında olursa olsun onunla oyun oynarken en çok dikkat etmemiz gereken nokta, ayırdığımız süre boyunca başka hiçbir şeyle ilgilenmememiz gerektiği. Oyuna uzun süreler ayırıp aynı anda mesajlarımızı kontrol etmek, televizyon izlemek yerine, diğer tüm işlerimizi kenara bırakarak ayıracağımız kesintisiz 15-20 dakika çok daha verimli olacaktır. Sağlığınız yerinde, neşeniz bol ve “her yerde oyun” olsun!





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