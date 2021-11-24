Sevgililer gününde kız arkadaşını öldürdükten sonra, cansız bedeninin videosunu çekip arkadaşına gönderen sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararda hiçbir indirim uygulanmadığını duyunca mahkeme heyetine, “Neden indirim uygulanmadı?” diye soran sanığa mahkeme başkanı, “Bilerek ve isteyerek öldürdüğün için indirim uygulamadık” dedi.

VİDEOSUNU ÇEKİP ARKADAŞINA GÖNDERDİ

Damla GÜLER /milliyet.com.tr İstanbul Fatih’te 14 Şubat sevgililer gününü kutlamak için buluşan Suriye uyruklu İngiltere vatandaşı Majed Saeb Alshaıkh ile Faslı kız arkadaşı Samira Lkhadir arasında kıskançlık tartışması çıktı. Çıkan tartışma sonrası Majed Saeb Alshaıkh, sevgilisini önce boğazından ardından da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Genç kadının cansız bedeninin videosunu çekip arkadaşına gönderen Alshaıkh, arkadaşının durumu polise bildirmesinin ardından tutuklanmıştı.

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan karar duruşmasına tutuklu sanık ve avukatı katıldı. Tercüman aracılığıyla son sözü sorulan sanık, suçsuz olduğunu söyleyerek hakkında beraat kararı verilmesini istedi. Alınan son sözün ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Majed Saeb Alshaıkh’ı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.

MAHKEME BAŞKANINDAN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Kararı duyan sanık, mahkeme heyetine, “Neden indirim uygulanmadı?” diye sordu. Mahkeme başkanı bu soru üzerine, “Samira Lkhadir’i bilerek ve isteyerek öldürdüğün için cezanda hiçbir indirim uygulamadık” dedi.

İDDİANAME

İddianameye göre, olay Fatih Haseki Sultan Mahallesi, Kızılelma Caddesi üzerindeki apartman dairesinde meydana geldi. İddianamede, sanık Majed Saeb Alshaıkh'ın kendisini aldattığını düşünerek maktüleyi birçok kere bıçakladığı, maktülenin vücudunda 15 bıçak yarası bulunduğu, 4'ünün öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi. Sanığın maktüleyi öldürdükten sonra çektiği videoyu arkadaşına whatsapp'tan gönderdiği, sanığın savcıya verdiği ifadesinde de "Bir anda sinirlenerek nişanlısını öldürdüğünü" söylediğini ifade ettiği de iddianamede yer aldı. Sanık Majed Saeb Alshaıkh'ın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

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