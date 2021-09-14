Neden yeni bir Matrix filmi çekildi? Ünlü yönetmen açıkladı

The Matrix serisinin yönetmeni Lana Wachowski; Berlin Uluslararası Edebiyat Festivali'nde yeni filmi esurrections'a dair merak edilen soruları yanıtladı. Yönetmen, Resurrections'ı çekme kararını annesini, babasını ve yakın bir arkadaşını kaybettikten sonra aldığını söyledi. Independent Türkçe'nin haberine göre; Wachowski "Ağlıyordum, uyuyamıyordum ve beynim bu hikayeyi bir patlamayla ortaya çıkardı. Bir anda Neo ve Trinity'ye sahip oldum. Bu iki karakterin hayata dönmesi beni rahatlattı. Çok basit ve sanatın yaptığı da bu, hikayelerin yaptığı bu, bizi teselli ediyorlar" dedi.

Wachowski filmin fragmanında kullanılan Jefferson Airplane şarkısı White Rabbit parçasının göründüğünden çok daha derin bir anlamı olduğunu söyleyerek hayranlarının heyecanını bir miktar daha körükledi.

"FİLMİ İZLEYİNCE ÇOK ŞAŞIRDI"

Wachowski ayrıca Matrix serisinin başrol oyuncusu Keanu Reeves'e filmin bitmiş halini gösterdiğinde verdiği tepkiyi anlattı. 56 yaşındaki yönetmen "Filmi Keanu'ya izlettik ve gerçekten çok şaşırdı ve muazzam düzeyde anlayışlı olduğu tipik Keanu yorumlarından birini yaptı" dedi.

Yönetmenin aktardığına göre Reeves, Wachowski'nin 20 yıl önce anlattığı hikayeyle dijital dünyanın etkilerine yönelik tüm dünyayı etkilediğini söyledi ve "Aynı karakteri, aynı hikayeyi ve aynı şeyleri aldın ve bir şekilde bunu önümüzdeki yirmi yılla ilişkili hale getirdin. Bunu nasıl yaptın?" dedi.

The Matrix Resurrections 22 Aralık'ta vizyona girecek.