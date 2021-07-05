Nedim Delibaş kimdir? Kendinizden biraz bahseder misiniz?

‘’Nedim Delibaş, Antepli boyacı Hasan Usta'nın 7 evladından birisi. Parasızlıktan okuyamamış, orta okulu bile dışarıdan bitirmiş birisiyim. Sporun içerisinden geldiğimi söyleyebilirim. Türkiye'ye getirilen yabancıların gelişine imza atmış bir meslektaşınızım. ‘’

17 yıl devlet memuru olarak çalıştınız. Etkinlik organizatörlüğüne nasıl geçiş yaptınız? Bu cesareti göstermek sizin için kolay oldu mu?

‘’Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. Aşçı bir devlet memuruydum. Gizli gizli organizasyonlara gidiyordum. Bir gün Haluk Ulusoy'a gittim ve ''Bir spor organizasyonu yapacağım.Bir hikayem var'' dedim. ‘’Türkiye Spor Adamları’’ yapacağız dedim ve Milli Takım 2002'de dünya üçüncüsü olduktan sonra öykümüz başladı. O zaman da devlet memuruydum. Organizasyonda dönemin Şampiyonlar Ligi gibi isimleri vardı, o esnada komutanlarım yan masadaydı. Organizasyonun sunucusu da bendim. Saklanacak, kaçacak yerim yoktu. Hikayem böyle başladı. Bugüne kadar çok iyi işler yaptık. İyi ki de memurluğu bıraktık. Tabii Spordan farklı şeyler de yapıyoruz. 2014 yılında Altın Palmiye Ödülleri'ne başladık.’’

TFF Başkanlık sürecinde 2011 yılında Mehmet Ali Aydınlar’a tek rakip olarak aday olmuştunuz. Seçilebileceğinizi düşündünüz mü?

‘’Amacım aday olmak değildi. Amaç orada tek adaylı seçimin demokratik olmadığını vurgulamaktı. Beni zaten yapmazlardı da. Orada da hayırlı bir şey oldu gibi gerçekleşti. Mehmet Ali Aydınlar kurban oldu gibi de diyebiliriz. ‘’

Türkiye Spor Ödülleri’nin 17.si düzenlendi. 18. Türkiye Spor Ödülleri ile ilgili planlarınız neler?

‘’Türkiye Spor Ödülleri'nin hikayesi 2002 yılında milli takımımızın dünya üçüncüsü olmasıyla başladı. Ben bile bu organizasyonun bu kadar başarılı olacağını tahmin etmiyordum. İlkinde gerçekten güzel bir iş yaptık. Her sene üzerine koyarak ilerledik. Dünya çapında isimleri getirdik. Hugo Sanchez, Fabio Luciano, Petkovic... Birçok isim sayabiliriz. 18. tören için Sneijder, Eto'o, Rui Costa ile anlaştık. ‘’

Fenerbahçe yönetimine girmenizi isteyen bir taraftar grubu var. Sürece dair neler söylersiniz?

‘’Yönetimde olmak isterdim. Olması için de elimden geleni yaptım. Gönlümüz Ali Koç’un başarılı olmasından yana. Twitter'da yönetime girmemi destekleyen bir taraf vardı.’’

Alex de Souza ile ilgili projeleriniz var mı?

‘’Kendisiyle teknik direktör olarak değil farklı bir proje için görüşüyoruz. Proje Türkiye'nin tanıtımı ile ilgili. Bu aradada ben Ali Koç olsam Alex'i sportif direktörlük görevine getirirdim..’’

Bir iletişimci olarak Fenerbahçe’nin iletişim konusunda sıkıntılar yaşadığını düşünüyor musunuz?

‘’Ali Koç, kendini anlatamadı. Kendisini çok seviyorum ama Fenerbahçe Spor Kulübü kendini anlatmakta halen daha zorluk yaşıyor. Mükemmel bir adama ancak kendini doğru ifade edemiyor.’’

Aziz Yıldırım’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

‘’Aziz Yıldırım'ı da çok severim. Ancak yaptığı açıklamaları doğru bulmuyorum. Zamanlama doğru değildi. Ali Koç o açıklamaları hak etmedi. ‘’

Vitor Pereira Fenerbahçe'de başarılı olur mu?

‘’Hoca bulunamadı. Pereira geldi. Artık kabullenmek gerekir. Dezavantajlar var. Pereira kovularak, bir şekilde gitti. Avantaj bölümü de var: Türkiye'yi ve Fenerbahçe'nin yapısını da biliyor. Başarılı olabilir.’’

Emre Belözoğlu ile yakın ilişkileri olan biri olarak kendisiyle yola devam edilmeli miydi?

‘’Emre Belözoğlu ile devam edilmeliydi. Emre Belözoğlu o kısa sürede teknik direktör olarak başarılı olduğunu ispatladı. Teknik direktör olmasa bile bir şekilde kulüp içerisinde devam edilebilirdi. Bence Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye başkan olur. Türk sporunun başarı reçetesi budur. Sporun içinden gelenler yönetmeli.’’